Auto dei magistrati parcheggiate sui posti riservati alla polizia giudiziaria, in via Dioguardi scattano le multe: "Valutiamo ricorso"

Le auto dei magistrati occupano i parcheggi riservati alla polizia giudiziaria, e in via Dioguardi scattano le multe. A finire nel mirino della Polizia locale, questa mattina, alcuni giudici che, di fronte all'impossibilità di trovare posto nella zona del nuovo Palagiustizia di Poggiofranco, hanno deciso di lasciare l'auto negli stalli delimitati da strisce gialle.

Come spiegato dal presidente dell'Anm Bari, Giuseppe Battista, i magistrati multati stanno valutando se fare ricorso dal momento che le auto parcheggiate si trovavano lì per motivi di lavoro. L'Anm sottolinea inoltre come quanto accaduto questa mattina - nei giorni scorsi era accaduto anche gli avvocati e ad altri utenti - dimostri i disagi legati alla carenza di aree di sosta adeguate, ma anche la necessità di parcheggi riservati ai magistrati anche per motivi di sicurezza.