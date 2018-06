'Tendopoli' del Tribunale di via Nazariantz, presto visita del neo ministro Bonafede: "Emergenza concreta"

"Nei prossimi giorni vorrei fare visita a Bari", dove c'è "un’emergenza concreta" riguardante la precaria situazione del tribunale di via Nazariantz. Ad affermarlo, il neo guardasigilli Alfonso Bonafede parlando ai dipendenti del ministero della Giustizia, nel corso del suo primo incontro dopo la formazione del governo. Bonafede ha affermato che dai media "mi vengono attribuite telefonate di vario tipo che starei facendo. In questi due giorni ho fatto una sola telefonata che mi sembrava importante ed è stata al presidente dell’Anm per pianificare visita a Bari dove c'è un’emergenza concreta". Domani mattina, nel frattempo, sarà il presidente del Consiglio Nazionale Forense, Andrea Mascherin, a far visita alla 'tendopoli' di via Nazariantz, allestita a pochi passi dagli uffici del Rribunale penale, dichiarati inagibili qualche giorno fa dal Comune.