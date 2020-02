Prende forma il grande palco per Papa Francesco: chiuso un tratto di corso Vittorio Emanuele, divieti in centro

Ancora qualche giorno e Bari accoglierà nuovamente Papa Francesco. In attesa dell'arrivo di Bergoglio, che sarà in città domenica 23 febbraio, procedono i preparativi e l'allestimento del grande palco che ospiterà la Messa in piazza Libertà.

Intanto sono scattati i primi divieti in centro: corso Vittorio Emanuele II è chiuso per un isolato, da Via Marchese di Montrone a Via Andrea Da Bari, in corrispodnenza di piazza Libertà. Sono invece scattati i divieti di fermata in piazza Massari ambo i lati nel senso di marcia verso Piazza Federico di Svevia, mentre è istituto il divieto di transito in via cairoli, nel tratto compreso tra Via Piccinni e Corso Vittorio Emanuele.

LE DEVIAZIONI PER I BUS PREVISTE