Palese, cade da gommone: 54enne muore annegato sul lungomare

Tragedia nel pomeriggio sul lungomare di Palese. Un uomo di 54 anni, barese, di cui non si conoscono al momento le generalità, è morto annegato. E' accaduto nello specchio d'acqua nelle vicinanze del ristorante 'Casablanca', intorno alle 16.30.

Tutte da chiarire le circostanze dell'accaduto. Secondo le prime informazioni raccolte, pare che l'uomo si trovasse con la famiglia a bordo di un gommone, dal quale poi, per cause da accertare, sarebbe caduto in acqua. E' stato soccorso da altri bagnanti e poi dagli operatori del 118 giunti sul posto, ma per lui non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti, che indagano sull'accaduto, personale della polizia scientifica, e pattuglie della Polizia locale per la viabilità. La salma dell'uomo è stata trasportata presso l'istituto di Medicina Legale.