"Lettera di Babbo Natale", cacche spalmate e rifiuti: scempio a Palese davanti alla sede del Municipio V

Immondizia all'esterno, cacche spalmate sulla saracinesca e una fantomatica "lettera di Babbo Natale al Comune di Palese" che critica, con poca conoscenza della grammatica, la Giunta "invisibele" di una inesistente 'I Circoscrizione' e il sindaco Antonio Decaro: la ripresa delle attività nella struttura di Palese dopo le Feste Natalizie non è stata delle migliori. Uno spettacolo schifoso presentatosi agli occhi del personale che, questa mattina alle 7, è giunto in sede per aprire gli uffici. Il messaggio è stato realizzato scrivendo le frasi su uno scotch attaccato a un cartone, 'ringraziando' per "l'albero", il "passaggio a livello", "topi e scarafaggi" e "lo sporco della piazzetta del Comune".

"Una scena disgustosa"

Non mancano altri 'ringraziamenti' al sindaco Antonio Decaro per "le multe quotidiane" e "al presidente della I Circoscrizione e alla sua giunta invisibele (scritto così, ndr), ma buona per il gettone di presenza". Il cartello è stato subito tolto e la saracinesca ripulita dal personale del Municipio V. L'episodio è stato segnalato dalla consigliera Elietta Noviello (Pd): "Una brutta scena - afferma a BariToday - e a dire il vero incomprensibile. Non ci siamo mai sottratti al confronto e all'impegno quotidiano. Sul cartello - specifica - abbiamo anche trovato il logo del gruppo Facebook 'Sei di Palese se...', ma ovviamente sappiamo che non c'entrano proprio nulla con questa iniziativa disgustosa". Ignoto, al momento, l'autore del gesto.