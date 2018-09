"Bracci fatiscenti, massi rotti e fornacelle di sera", degrado nel porticciolo di Palese: i residenti chiedono interventi

Bracci in "stato d'abbandono", persone che ormeggiano barche "senza regole" e bagnanti che si tuffano in zone dove transitano i natanti: un neo comitato di residenti del quartiere di Palese denuncia la situazione fatiscente del locale porticciolo, documentata con foto e immagini abbastanza evidenti. Muretti completamente degradati, deterioramento e buche che rendono difficili le operazioni di discesa e risalita al mare con le barche: "I massi che riparano la darsena - spiegano - ma anche quelli del transito pedonale sono fratturati e ciò rappresenterebbe un grave pericolo per la pubblica incolumità"

Non c'è però solo una questione legata alla sicurezza dell'infrastruttura: "La sera - dice il consigliere comunale Michele Picaro - c'è una presenza di numerosi avventori con l'utilizzo di fornacelle e di conseguenza c'è anche un problema riguardante i carboni da loro abbandonati in ogni dove. Servono multe e sanzioni". Il consigliere comunale ha inviato una richiesta di intervento alla Polizia Locale per fronteggiare il fenomeno, ma anche chiesto chiarimenti all'assessore comunale ai Lavori Pubblici, per conoscere "se e quali progettualità sono previste per la riqualificazione del porto di Palese".