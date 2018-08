"Quel palo rischia di crollare", la denuncia di un residente di Palese ad Sos Città: "Manutenzione al più presto"

Un palo di cemento armato per il servizio di fornitura dell'energia elettrica all'esterno della propria abitazione "teoricamente indistruttibile che a causa della mancata manutenzione rischierebbe il crollo": succede a Palese, in via Leonardo Loiacono, come segnalato dal Sos Città che ha raccolto l'appello di un privato cittadino che teme la caduta del palo all'interno della propria zona abitativa

“Grazie al senso civico di un cittadino, - spiegano i rappresentanti dell'associazione - di contrasto al menefreghismo di chi di competenza dovrebbe intervenire nell’ordinaria manutenzione ed efficienza del servizio, ormai cadute nello straordinario, nel pericolo, nella preoccupazione a causa di calcinacci e crepe, da cui escono filamenti metallici, del palo elettrico, sotto gli occhi di tutti, chiediamo che la mobilitazione privata e volontaria di noi e del cittadino passi nell’ente pubblico con l’intervento immediato, prima del disastro, di un’esplosione e di un effetto domino su tutti gli altri pali elettrici, perché se da sempre non si scherza col fuoco, in tempi moderni nemmeno con l’elettricità”.