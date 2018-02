Japigia, paletti 'antisvolta' piegati dalle auto sulle rotatorie. L'allarme: "Sono pericolosi"

Dovrebbero servire a garantire l'incolumità dei pedoni nelle zone pedonali in prossimità delle strade, ma in questo stato rischiano di diventare pericolose per gli stessi automobilisti. Siamo a Japigia, vicino alle rotatorie di via Magna Grecia e via Peucetia. Qui, esattamente come accade sul ponte Adriatico, le zone a esclusivo transito dei pedoni sono state segnalate con dei paletti in ferro, installati per evitare l'accesso dei veicoli che vogliono cambiare senso di marcia.

Come segnalato da un residente sulla bacheca del sindaco di Bari, Antonio Decaro, però, due degli arredi sono piegati e diventano quindi una minaccia per i veicoli di passaggio. A causare il problema probabilmente sono stati incidenti o manovre azzardate. Nella rotatoria tra via Magna Grecia e via Perpetua il palo è piegato a tal punto da toccare terra, rischiando persino di far cadere i passanti che attraversano sulle strisce pedonali.

