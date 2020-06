Palo, assalto al bancomat delle Poste: banditi in azione con una pala meccanica

Assalto al bancomat delle Poste a Palo del Colle. Nelle prime ore del mattino di martedì, 16 giugno, ignoti sono entrati in azione con una pala meccanica, sfondando la cancellata esterna dell'ufficio postale di via Biebescheim Am Rhein. Con l'escavatore, poi abbandonato sul posto, hanno divelto lo sportello automatico, dandosi alla fuga. Indagini sono in corso per ricostruire l'accaduto e risalire ai responsabili.

(Immagine da video Fb Palo del Colle città)