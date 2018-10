Gli ultimi danni del maltempo: crolla palo della luce in piazza Umberto, sfiorato un chiosco

Non solo alberi caduti e aerei arrivati in ritardo, il maltempo e il forte vento che dalla mattinata di ieri ha colpito la città, ha provocato incidenti anche con gli arredi urbani. Sarebbe potuta però finire molto peggio, va detto, in piazza Umberto, dove nella serata un palo della luce è finito a terra.

Fortunatamente non ci sono stati danni a persone o cose, ma il rischio non è mancato: a pochi centimetri dal luogo dell'impatto c'è un chiosco per la rivendita di libri, che miracolosamente non è stato investito dal lampione caduto, come testimoniano le foto postate dal Comitato di piazza Umberto. Insomma solo un grande spavento per l'esercente, che ha atteso l'arrivo dei vigili del fuoco per la rimozione dell'arredo rovinato.