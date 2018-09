Palo pericolante in via Re David, la denuncia di Sos Città: "Intervenite prima che qualcuno si faccia male"

Un palo pericolante del filobus, che rischia di crollare sulla strada, mettendo a rischio anche i pedoni. A denunciare lo stato dell'arredo all'incrocio tra via Re David e via Maria Cristina di Savoia, è l'associazione Sos Città. Il palo era un tempo utilizzato, come spiega l'associazione in una nota, per sostenere i cavi del vecchio impianto dei filobus in città.

Già negli scorsi mesi un palo era caduto in strada su viale Unità d'Italia, ora la situazione rischia di ripetersi, come denunciano dall'associazione.

Il palo di cemento armato, a causa della mancata manutenzione e dell'esposizione ai vari agenti atmosferici, oggi risulta essere pericolante dal momento in cui buona parte della base si è staccata, lasciando esposti i soli cavi di ferro, a loro volta arrugginiti e indeboliti. Qualora dovessero cedere anche questi, la caduta del palo diverrebbe inevitabile

L'associazione chiede così un pronto intervento dell'Amtab, affinché possano ripristinare il palo pericolante per garantire la sicurezza dei cittadini.