Palpeggia una donna e aggredisce gli agenti intervenuti, ferendone uno: arrestato 35enne a Gravina

Aveva palpato una donna all’ufficio postale di Gravina, per poi scagfliarsi contro le forze dell’ordine intervenute per identificarlo, finendo a ferire anche il comandante della polizia municipale. È finito così in manette un 35enne di nazionalità ghanese, senza fissa dimora e privo di permesso di soggiorno.

L'episodio

L'episodio è avvenuto intorno alle 17 di ieri pomeriggio, all'ingresso della struttua in via De Gasperi. Il 35enne ha dapprima palpeggiato una giovane residente e poi, di fronte alla reazione della donna e della madre che la accompagnava, ha staccato un ramo da un albero brandendolo contro le due per intimidirle, prima di allontanarsi. Sul posto sono poi intervenute una pattuglia di carabinieri forestali e una di polizia municipale, che hanno raccolto le testimonianze della vittima e dei presenti, individuando così il responsabile nella vicina piazza Scacchi.

Durante l'identificazione, però, il 35enne ha assalito gli agenti, aggredendoli fisicamente prima di finire in manette ed essere trasferito in caserma per le procedure di rito. Nel corso della colluttazione è rimasto ferito alla mano sinistra e al volto il maggiore Cicolecchia, al comando della pattuglia della Municipale, riportando lesioni giudicate guaribili in dieci giorni dai medici del Pronto Soccorso dell’ospedale della Murgia, ad esito degli accertamenti sanitari effettuati. L'uomo è al momento in carcere a Bari, accusato di violenza sessuale, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il sindaco: "Non poche difficoltà per garantire la sicurezza in città"

Sulla vicenda, intanto, si registra la presa di posizione del sindaco Alesio Valente. «Ringrazio pubblicamente le forze dell’ordine – dice il primo cittadino – per il lavoro che quotidianamente svolgono, tra non poche difficoltà e tanti rischi, per garantire la sicurezza in città. Un affettuoso saluto rivolgo al comandante Cicolecchia, formulandogli auguri di pronta guarigione: ha testimoniato, una volta ancora, un forte senso di attaccamento al dovere. A nome dell’intera comunità gravinese esprimo apprezzamento per il coraggio e l’abnegazione dimostrati: siamo fieri ed orgogliosi di lui»