Non solo il murale della 'Ciclatera': al mercato di San Girolamo ecco le panchine colorate dai bimbi

Un tocco di colore per ridare bellezza al mercato coperto di San Girolamo. Non c'è solo il murale della Ciclatera, realizzato dall'artista Giuseppe D'Asta in collaborazione con Retake e associazioni di quartiere, ma anche le panchine colorate da bimbi e ragazzi del rione, che insieme ai volontari hanno ridipinto alcune sedute posizionate all'ingresso della struttura. Una bella opera di riqualificazione collettiva, nata proprio per sensibilizzare i cittadini alla cura dello spazio pubblico.

(foto delle panchine: Emilio Lorenzani)