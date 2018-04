Con l'auto in piazza Mercantile, panchine distrutte. Gli auguri amari del sindaco: "Non perdono chi odia la città"

Una delle panchine posizionate intorno alla 'Colonna infame' completamente ribaltata e distrutta. Amara sorpresa, questa mattina, in piazza Mercantile.

A provocare il danno, sarebbe stata un'auto che, nonostante i divieti, sarebbe entrata nell'area pedonale per poi impattare contro la seduta, danneggiandola, forse a causa di una manovra sbagliata. A postare su Fb le foto della panchina danneggiata lo stesso sindaco Antonio Decaro, che nel rirvolgere i suoi auguri alla città ha reso noto l'episodio, non nascondendo la sua amarezza per l'episodio.