Vandali in azione l'ultimo dell'anno: sradicate panchine in piazza a Palese

Atto vandalico di fine anno a Palese: ignoti hanno letteralmente sradicato due panchine in piazza Magrini. La segnalazione è stata pubblicata sulla pagina Facebook della consigliera municipale Pd Elietta Noviello. Chi ha portato via le panchine ha anche danneggiato la pavimentazione della piazzetta. Le sedute sono state ritrovate poco dopo in via Martellotta, all'altezza di un sottopasso che porta verso la ferrovia Bari Nord. Solo pochi giorni fa, qualcuno ha imbrattato la sede dei Democratici nel Municipio Vspalmando feci sulla saracinesca e lasciando un cartello in cui si criticavano le istituzioni locali.