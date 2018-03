Niente solidarietà in corso Italia: il pane non consumato finisce nella spazzatura

Vi avevamo raccontato in settimana il bel gesto di un ignoto, che aveva acquistato 10 piadine da una rosticceria per donarle ai senzatetto che affollano la stazione di Bari. La segnalazione arrivata da un lettore di BariToday presenta una storia in qualche modo opposta. Siamo in corso Italia, di fronte all'Ateneo di Bari. Vicino ai cassonetti spuntano diversi panini, come testimoniato dalla foto scattata ieri, che avrebbero potuto sfamare qualche bisognoso.

Qualcuno invece ha deciso di abbandonarle ai lati dell'isola ecologica. "Mentre qualcuno offre pizze ai senza tetto - commenta amareggiato il lettore - altri gettano chili di pane per strada".