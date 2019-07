Sversamenti dalla condotta Matteotti dopo il nubifragio, scattano i divieti a Pane e Pomodoro

Il nubifragio di ieri pomeriggio a Bari e il temporale di questa notte hanno avuto l'effetto di far scattare nuovamente i divieti di balneazione a Pane e Pomodoro per l'ormai consueto sversamento della condotta Matteotti. Le immagini di ieri pomeriggio avevano lasciato pochi dubbi sulle condizioni del mare antistante la spiaggia più affollata della città.

Tornano transenne e cartelli

Questa mattina, il sindaco Antonio Decaro ha predisposto il divieto, valido fino a quando la qualità delle acque consentirà di ritornare alla normalità. La Polizia Locale ha collocato transenne e cartelli per avvisare i bagnanti e, in queste ore, sta verificando il rispetto dell'ordinanza. Un problema che malgrado annunci e l''avvio di iter burocratici per la risoluzione del problema, si ripresenta puntuale ad ogni pioggia estiva.