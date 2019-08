Una bottiglia di plastica per un gelato: a Pane e Pomodoro differenziare diventa una 'dolce' occasione

Un gelato per chi ricicla una bottiglia di plastica: è l'iniziativa svoltasi con successo, questa mattina, nella spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari, con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini al rispetto dell'ambiente e alla raccolta differenziata. L'idea è stata promossa da Amiu in collaborazione con Comune, cooperativa Equal Time e Legacoop. In particolare, l'impegno della cooperativa sociale, ha visto il coinvolgimento di 20 persone, tra uomini e donne, con difficoltà sociali ed economiche, che hanno curato gli spazi pubblici della spiaggia durante l'estate.

Non solo gelato, ma anche manualità: nel pomeriggio, i rifiuti di plastica portati a Pane e Pomodoro, sono diventati oggetti nuovi, con 'Gioca con noi, non rifiutArti'. Si replica il prossimo 5 settembre: in quell'occasione, bisognerà portare un rifiuto di carta.