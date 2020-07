Transennata la passerella per i disabili della spiaggia di Pane e Pomodoro: "Accesso impossibile per le carrozzine"

La passerella per i disabili sulla spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari è inagibile con l'accesso sbarrato da alcune transenne. La segnalazione arriva da Gianni Romito, presidente dell'associazione HBari2003. Secondo le prime informazioni, la pavimentazione in legno che conduce dalla piazzetta nella zona di sabbia risulta rovinata: non è chiaro se il problema sia stato causato da un atto vandalico o dal normale deterioramento della superficie.

La chiusura, nel frattempo, rende pressoché impossibile l'accesso alla spiaggia da parte dei disabili in carrozzina. Un disagio notevole proprio nei mesi estivi in uno dei luoghi simbolo della città.