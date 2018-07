"Valori fuori limite" per i batteri, divieto di balneazione a Pane e Pomodoro

Le analisi dell'Arpa evidenziano "valori fuori limite" per la presenza di batteri e a Pane e Pomodoro scatta il divieto di balneazione.

Le transenne con i cartelli sono state posizionate ieri dalla Polizia locale, in seguito agli esiti delle rilevazioni compiute il giorno precedente dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale, che avevano evidenziato valori oltre la norma per la presenza di batteri. Le analisi sono infatti scattate dopo le piogge dei giorni scorsi, evidenziando uno sversamento delle acque della condotta Matteotti.

In tanti, tuttavia, questa mattina hanno comunque deciso di fare il bagno, ignorando il divieto. "Stiamo aspettando l'esito dei nuovi esami Arpa per questa mattina", spiega il comandante della Polizia locale, Michele Palumbo.