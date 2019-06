A Pane e Pomodoro tornano bagnini a quattro zampe: da domenica in azione i volontari della Scuola Cani Salvataggio Nautico

L'addestramento del periodo invernale è concluso, i volontari della Squadra Cani Salvataggio Nautico sono pronti a tornare in azione. L'associazione di volontariato, guidata dal presidente Donato Castellano, inizierà da domenica 16 giugno e per il settimo anno consecutivo, il servizio di salvataggio in mare sulla spiaggia di Pane e Pomodoro.

"Siamo estremamente orgogliosi - spiega Donato Castellano - che anche per questa estate il Comune abbia voluto la nostra presenza in spiaggia. Verrà offerto un servizio che coprirà tutte le domeniche estive fino a metà settembre, dalle 8 del mattino fino alle 12 e dalle 17 alle 19. In tutti questi anni di attività, sempre Volontaria, parecchie persone sono state salvate, inoltre alle 7 Unità Cinofile che si alterneranno durante le domeniche, ci saranno i volontari dal grande cuore, persone che si prenderanno cura delle persone diversamente abili che verranno in spiaggia. Questo servizio è offerto già da parecchi anni e con alcune persone dalle ali spezzate, persone speciali, si è creato un rapporto molto speciale. Inoltre, l'assessorato al Welfare del Comune di Bari ha chiesto la nostra disponibilità per l'emergenza "Caldo" infatti la nostra realtà associativa rientra nell'elenco delle O.d.V. che ospiteranno le persone anziane sotto il grande gazebo che verrà montato. Ben 7 Unità Cinofile tutte brevettate e tutti in possesso di attestato per l'uso del BLSD, la preparazione è la formazione è una componente essenziale per fare il bagnino su pane e pomodoro. La spiaggia attende il nostro arrivo, si sente protetta, ha imparato a conoscerci e ad apprezzare il nostro serio impegno specialmente verso i più piccoli".

A tal proposito, l'associazione diffonderà gratuitamente l'opuscolo ludico didattico "Le 10 regole per un bagno sicuro" che viene distribuito proprio ai bambini presenti in spiaggia, svolgendo un'opera di prevenzione agli incidenti in mare.

La squadra è composta da Fabrizio Stea con Billo, Marco Di Sapia con Obi, Michele Timeo con Leo, Francesco Abbinante con Texas, Checco d'Amico con Tosca, Federica Cezza con Maya e Donato Castellano con India.

"Cercheremo di rendere la vostra estate più sicura, l'impegno e la voglia di essere Volontari seri e validi assistenti bagnanti non manca - conclude Castellano - I volontari addetti all'accoglienza delle persone disabili, coordinate da Lucia Lafaenza, sono un gran numero, anche loro riusciranno a rendere una domenica speciale a persone speciali".