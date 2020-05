Pane e Pomodoro, attraversamenti pedonali al buio, i residenti: "Da mesi segnaliamo, ma nessuno interviene"

Illuminazione spenta per interi isolati e in particolare in corrispondenza delle strisce pedonali. Un pericolo più volte segnalato (finora a vuoto) dagli abitanti della zona: "Solo la luce accecante del semaforo, tutto il resto è invisibile"