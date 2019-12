Pane e Pomodoro come una palestra a cielo aperto: nuovi attrezzi ginnici e un tavolo da ping pong

Una piccola palestra a cielo aperto a disposizione degli sportivi sulla spiaggia di Pane e Pomodoro. Il nuovo playground è composto da nuovi attrezzi ginnici e un tavolo da ping pong in pietra. Nelle prime settimane del nuovo anno saranno aggiunti anche altri piani in pietra su cui sarà possibile giocare a dama, a scacchi e ad altri giochi da tavola. Ad 'inaugurare' la nuova area, con una improvvisata partita, sono stati questa mattina il sindaco e l'assessore Petruzzelli.

“Stiamo lavorando da anni per trasformare diversi spazi pubblici in palestre a cielo aperto per dare la possibilità a tanti cittadini di socializzare, trascorrere il loro tempo libero e svolgere attività fisica a costo zero - ha commentato Pietro Petruzzelli -. Per questo motivo ci siamo impegnati per dotare di attrezzi ginnici e tavoli da gioco alcune aree particolarmente frequentate e, allo stesso tempo, abbiamo investito le risorse rivenienti dal Credito Sportivo per realizzare 14 playground, uno in ogni quartiere della città. Alcuni di questi sono terminati, altri sono quasi completati, in particolare quello di Sant’Anna e il playground di Palese in via Minervino, e per altri stanno per partire i cantieri. Purtroppo siamo in ritardo sui tempi per l’avvio dei lavori del playground del sottoponte Adriatico (dove saranno realizzati un campo da Basket e uno Skatepark) e per la realizzazione del campo da bocce nel parco 2 Giugno dove ci auguriamo di recuperare presto, insieme all’intervento sulla pista di pattinaggio della pineta di San Francesco che la renderà omologabile anche per l’hockey in line”.

In questi mesi, sono stati avviati altri cantieri in quasi tutti i quartieri cittadini: il campo da basket a parco 2 Giugno, il nuovo campo pluridisciplinare da basket e pallavolo in via Minervino a Palese, mentre nel quartiere sant’Anna, in via Mimmo Conenna, sta per essere ultimato il cantiere che comprende un nuovo campo da basket, un’area fitness e la riqualificazione dell’area circostante, e ancora in largo Monsignor Magrassi, a Catino, è in corso la realizzazione di un’area ludica per bambini con pavimentazione antitrauma, giochi, viali, percorsi pavimentati e panchine e sta prendendo forma un campo da calcio in un’area dismessa a Torre a Mare. Infine, è ancora in fase di lavorazione il nuovo campo da calcetto in erba sintetica in viale delle Regioni, al San Paolo, con un’area a verde perimetrale. Sono stati, invece, già ultimati diversi progetti avviati in questi mesi: il campo da basket nel parco 2 Giugno, i tavoli da ping pong nel giardino Chiara Lubich, dove saranno installati altri tavoli in pietra per giochi da tavola, l’area giochi nel giardino degli Aquiloni in via Devitofrancesco, il canestro da basket sulla pista di pattinaggio nel giardino Giovanni Paolo II, al quartier San Paolo.