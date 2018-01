A scuola manca l'elettricità: disagi al Panetti e al Perotti

Panetti e Perotti senza elettricità. Al rientro dalle vacanze natalizie, questa mattina, i due istituti di via Re David (ospitati all'interno dello stesso edificio) si sono ritrovati senza corrente. Le scuole hanno quindi allertato l'Enel e la Città metropolitana, per cercare di capire le cause del problema e risolvere il disservizio, che potrebbe essere legato a dei lavori in corso nella zona da parte di Enel.

"Sappiamo che nella serata di ieri c'è stato un black out nella zona - spiegano dal Panetti - ma mentre nelle abitazioni l'elettricità è tornata, nell'istituto no. Speriamo di tornare alla normalità entro domani".

Intanto le lezioni per oggi al Panetti sono state sospese: impossibile svolgere le attività didattiche senza elettricità, dal momento che anche i riscaldamenti sono non funzionanti e i bagni non utilizzabili.