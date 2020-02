Il maltempo continua a fare danni: dal cavalcavia si stacca un pannello di vetro e cade in strada

Continua la conta dei danni per il vento forte a Bari, che da ieri continua a provocare forti disagi in città. A causa delle raffiche, per cui è ancora attiva l'allerta meteo arancione (media), nella mattinata si è staccato uno dei pannelli di vetro dal cavalcavia della strada statale 16. I resti sono finiti così sulla sottostante via Macchie, nell'area di Palese, fortunatamente senza provocare danni a persone.

Sul posto è intervenuta la polizia locale, che ha interdetto l'accesso alla strada per rimuovere i detriti di vetro e ferrosi.

La strada è stata riaperta attorno alle 17.30

Aggiornato ore 17.40

Gallery