Morta di stenti in casa a Polignano, indagati genitori e fratello: "Paola fu abbandonata"

Abbandono di persona incapace aggravato dalla morte: è questo il reato ipotizzato a carico dei genitori e del fratello di Paola Manchisi, la 32enne deceduta il 6 gennaio del 2018 a Polignano. La Procura ha in questi giorni chiuso le indagini sulla vicenda.

Secondo il pm Bruna Manganelli i familiari della ragazza, avrebbero violato i doveri derivanti dal loro essere "garanti" della ragazza, abbandonando "la giovane Paola, incapace di provvedere a se stessa" in quanto afflitta da una serie di patologie aggravate dalla malnutrizione. Secondo l'accusa i tre indagati avrebbero omesso qualsiasi condotta tesa a garantirle cura e assistenza, "rifiutando in più occasioni tanto l’assistenza medica che quella psichiatrica in favore della medesima". Gli stessi inoltre avrebbero lasciato che la ragazza vivesse in condizioni igieniche pessime e senza alimentarsi, tanto da arrivare 38 chili. "Condotte omissive" che, secondo l'accusa, hanno poi causato la morte della 32enne.