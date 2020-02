Svegli all'alba per Papa Francesco, tanti fedeli in coda per entrare in corso Vittorio Emanuele a Bari

Svegli dalle prime luci dell'alba per Papa Francesco: migliaia di fedeli provedienti dalla Puglia e dalle regioni limitrofe sono giunti nel capoluogo pugliese e, in questi minuti, stanno entrando nella zona rossa di corso Vittorio Emanuele per assistere alla Santa Messa con il Pontefice.

I pellegrini stanno effettuando i controlli con i metal detector per accedere nella zona, dove è proibito portare tappi e oggetti contundenti. In tanti si sono già piazzati all'altezza del Comune dove è stata collocata la transenna che divide lo spazio dei fedeli con biglietto con quello riservato alle autorità.

Gallery