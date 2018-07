Papa Francesco, da Bari la preghiera per il Medio Oriente: è il giorno dell'incontro con i Patriarchi

Assiepati lungo le transenne, in attesa di Papa Franceaco. Sono stati aperti già alle 5 i varchi per consentire ai fedeli di accedere nel centro cittadino, sul lungomare e a Bari Vecchia nella giornata in cui Papa Francesco si ritrova a Bari con i Patriarchi cristiani per un incontro di preghiera per la pace nel Medio Oriente.

L'elicottero del Pontefice è atterrato puntuale al porto, per poi raggiungere la Basilica dove Papa Francesco ha accolto e salutato i Patriarchi e i capi delle chiese cristiane d'Oriente. Un momento, quello dell'arrivo del Pontefice in Basilica, sottolineato dall'applauso dei fedeli e dal suono delle campane. Ad accogliere il Papa sul sagrato della Basilica anche gruppi di figuranti in costume del corteo di San Nicola.

L'arrivo di Francesco è previsto per le 8.15 quando nel piazzale Cristoforo Colombo atterrerà l'elicottero proveniente dal Vaticano. Il Papa sarà accolto dall'arcivescovo di Bari-Bitonto, monsignor Francesco Cacucci, dal governatore pugliese Michele Emiliano, dal sindaco Antonio Decaro e dal Prefetto Marilisa Magno. Subito dopo, il Pontefice si recherà alla Basilica di San Nicola dove saluterà i 17 Patriarchi orientali giunti a Bari. Con loro scenderà nella cripta per venerare le Reliquie e accendere la lampada uniflamma. Successivamente, i leader religiosi si sposteranno con un bus scoperto verso il grande palco allestito sulla rotonda di Largo Giannella. Al termine della preghiera, che dovrebbe durare circa un'ora, Francesco e i Patriarchi torneranno nuovamente in Basilica dove, dalle 11, s'intratterranno per un dialogo a porte chiuse. Successivamente, Papa Francesco leggerà un messaggio comune e un gruppo di bambini libererà in volo le colombe simbolo di pace.

La giornata poi proseguirà con un pranzo in Arcivescovado per il papa, i Patriarchi e le delegazioni, quindi Francesco farà rientro a Roma dalle 16.15. Numerose le misure di sicurezza messe in atto, tra cui droni, telecamere e centinaia di uomini e donne delle Forze dell'Ordine coordinati per gestire al meglio un appuntamento complesso dal punto di vista organizzativo e prestigioso per la comunità cittadina.

