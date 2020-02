Coronavirus in Italia, per Papa Francesco a Bari pochi fedeli con le mascherine protettive

Poche mascherine protettive tra le decine di migliaia di fedeli giunti a Bari per assistere alla celebrazione religiosa di Papa Francesco. L'emergenza coronavirus, scoppiata da venerdì in Italia con casi soprattutto nel Nord, non ha spaventato chi ha deciso di venire in città anche se l'affluenza sembra inferiore alle 40mila persone preventivate, in attesa di dati più certi.

Tra chi ha deciso di indossarle, c'è anche una coppia di baresi, Carmela e Angelantonio: "Le indossiamo per precauzione - dicono all'Ansa - e anche se ci sentiamo un po' a disagio, è meglio tutelare noi e gli altri. Mio marito - spiega Carmela - soffre di allergie e per lui anche un semplice raffreddore è un problema. Le mascherine - dice Angelantonio - le abbiamo trovate facilmente, da un emporio sotto casa. Quelle con i respiratori sono le più difficili da trovare".

Anche un'altra ragazza, Francesca, di Grumo Appula, ha indossato una mascherina, di colore rosa: "L'ho fatto per evitare problemi", dice. Tra la folla invece c'è chi non teme il coronavirus: "Io - spiega Carmela di Acquaviva (Bari) - non ho paura anche se il virus si sta diffondendo a macchia d'olio. Qui ci sono anche tanti miei parenti e se non fossi venuta io avrebbero potuto contagiarmi loro". Giovanna, invece, ha una figlia che vive a Monza: "Vorrebbe scappare e venire qui a Bari", afferma. "Io - aggiunge - sono stata due settimane a Milano e sono qui da due giorni, hai paura?".

Tra le voci della piazza anche quelle di chi non crede che al momento la patologia sia una minaccia per Bari e la Puglia: "Il Coronavirus è ancora a 900 chilometri di distanza, aspettiamo e viviamo tranquillamente: cosa dovremmo fare, chiuderci in casa?".