Bari si prepara ad accogliere oltre 50mila fedeli per Papa Francesco: farmacie aperte domenica mattina nel Murattiano

Resteranno aperte in via straordinaria nella mattinata di domenica 23 febbraio, dalle ore 9 alle ore 13, undici farmacie del quadrilatero murattiano. E' quanto stabilito grazie ad un accordo tra Comune e Ordine dei Farmacisti, che ha raccolto l'appello lanciato dall'amministrazione in occasione della visita di Papa Francesco a Bari.

“Desidero ringraziare l’Ordine dei farmacisti, ed in particolare Luigi D'Ambrosio Lettieri, per aver prontamente risposto al nostro appello - commenta il sindaco Antonio Decaro - dimostrando così, una volta di più, quel senso di collaborazione fondamentale per una comunità in occasioni come queste, in cui c’è bisogno della disponibilità e dell’aiuto di tutti. Sapere di poter contare su presidi sanitari aperti in una giornata in cui Bari accoglierà oltre 50mila persone in un’area ristretta della città è un fatto estremamente positivo. L’apertura straordinaria delle farmacie, inoltre, si aggiunge all’allestimento di un camper su cui sono impegnati farmacisti volontari pronti a dispensare farmaci in caso di necessità”.

Queste le farmacie che osserveranno l'apertura straordinaria: Boccuzzi, corso V. Emanuele 149; Cea, via Piccinni 120; D’Alessandro, piazza Massari 37; Farmacia della Basilica, via Palazzo di Città 45; Farmacia San Nicola, corso Cavour 53/A; Fullone, via Dante 58; Farmacia della Stazione, via Sparano 151; Leandro, via Melo 180; Mostrarda, via Abate Gimma 50; Santoro, via Melo 5; Treglia, corso Cavour 77.