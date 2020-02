Papa Francesco a Bari, è il grande giorno: in decine di migliaia attesi per la Santa Messa in piazza Libertà

E' il grande giorno di Papa Francesco a Bari. Il pontefice è atteso in città per la Santa Messa e l'Angelus in piazza Libertà che chiuderanno la cinque giorni 'Mediterraneo, terra di pace' che ha visto la partecipazione di cardinali, vescovi e patriarchi da Asia, Europa e Nordafrica, nonché delegati e giornalisti da tutto il mondo. Per la giornata di oggi sono attese circa 40mila persone dalla Puglia e dalle Regioni limitrofe, malgrado la paura diffusasi nelle ultime giornate per i casi di coronavirus registrati in Italia, che avevano portato numerosi cittadini a chiedere, al sindaco Antonio Decaro, di annullare l'evento, il quale si svolgerà senza variazioni.

Ore 7.25 - I fedeli sono già in coda: controlli accurati nel Murattiano per accedere nella zona rossa e in corso Vittorio Emanuele

L'arrivo del Pontefice è atteso per le 8.15: Francesco atterrerà in piazzale Cristoforo Colombo, a due passi dal porto, con un elicottero proveniente dal Vaticano. Ad attenderlo le autorità: di lì poi il Santo padre si recherà nella basilica di San Nicola per una Messa con i vescovi partecipanti all'incontro. Dopo aver salutato alcuni fedeli sul sagrato nicolaiano, Francesco, a bordo di un'auto, si recherà sul lungomare Imperatore Augusto: giunto nelle vicinanze del teatro Margherita, salirà sulla PapaMobile con la quale percorrerà corso Vittorio Emanuele per giungere sul grande palco allestito davanti a Prefettura e Comune.

Ad assistere alla Messa e all'Angelus ci saranno il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, assieme al governatore Michele Emiliano e al sindaco Antonio Decaro. Assente, invece, il premier Giuseppe Cont, impegnato a Roma per l'emergenza coronavirus. Al termine il Papa e Mattarella faranno ritorno verso Roma. In Fiera del Levante, invece, si terrà un pranzo per i senza tetto, organizzato dai vescovi.

Il piano sicurezza e le strade chiuse

Imponente il piano di sicurezza previsto per la giornata: oltre 700 gli uomini e le donne impiegati, tiratori scelti sui tetti e circa 100 telecamere vigileranno sulla manifestazione, coordinate dalle sale operative delle Forze dell'Ordine. Tre le zone rosse messe a punto, sul lungomare Imperatore Augusto, davanti la Basilica di san Nicola e in corso Vittorio Emanuele. Attorno alla città vecchia e lungo alcune strade limitrofe del Murattiano sono state posizionate transenne che delimitano la zona gialla, nella quale vi sono 30 varchi d'accesso con metal detector. La zona rossa, invece, è presidiata da altri 20 varchi.

I fedeli potranno giungere a Bari e nel centro cittadino attraverso treni, bus e park&ride. Il Comune, Amtab e Polizia Locale hanno predisposto un piano di parcheggi extra e corse per consentire ai cittadini di lasciare l'auto e di giungere nel Murattiano attraverso navette. Disposizioni specifiche interesseranno i residenti di Bari Vecchia e le persone con disabilità motoria

Numerose le corse straordinarie con i treni, organizzati da Ferrovie dello Stato, Ferrovie Appulo Lucane e anche Ferrovie del gargano che per la prima volta porterà dei convogli direttamente a Bari.

Le farmacie nel quartiere Murattiano, infine, resteranno aperte per la mattinata di domenica