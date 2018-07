Papa Francesco a Bari: il piano parcheggi, bus navette e treni per raggiungere la città

Il Comune di Bari, in collaborazione con l'Amtab, ha predisposto un servizio di bus navetta e parcheggi di scambio in vista dell'incontro di Papa Francesco con i Patriarchi d'Oriente in programma sabato 7 luglio nel capoluogo pugliese. Il piano mobilità di arricchisce anche dell'organizzazione riguardante i treni, in collaborazione con Regione Puglia, Trenitalia, Ferrovie Appulo Lucane, Ferrovie sud-est e Ferrotranviaria (gli orari sono consultabili a questo link)

“Per chi sceglierà di partecipare a questo straordinario evento - spiega il sindaco Antonio Decaro – stiamo predisponendo tutte le soluzioni migliori per limitare i disagi e proporre soluzioni agevoli per non arrivare con l’automobile in centro e perdere tempo in cerca di parcheggio. Abbiamo attivato collegamenti gratuiti da tutte le aree di sosta in aggiunta al consueto servizio di park&ride cittadino. Le navette avranno una frequenza ravvicinata fino alle 18 in modo da permettere a tutte le persone che arriveranno a Bari di trascorrere la giornata in centro e di godersi la città. Per chi invece volesse scegliere di viaggiare in treno, le Ferrovie hanno incrementato gli orari e organizzato un servizio ad hoc per arrivare in città. Sono sicuro che nonostante qualche disagio i baresi parteciperanno con grande spirito di collaborazione a questa giornata".

Nelle pagine successive tutte le disposizioni per tipologia di trasporto