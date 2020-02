Papa Francesco a Bari, Decaro ed Emiliano: "Giornata storica per la città e la Puglia"

Una "giornata storica per Bari e la Puglia": è in sitnesi il commento delle principali autorità locali presenti oggi nel capoluogo pugliese per la visita di papa Francesco. Ad accogliere il pontefice e il Presidente Sergio Mattarella vi erano, tra gli altri, il governatore Michele Emiliano, il sindaco Antonio Decaro e il prefetto Antonella Bellomo. Il pontefice ha ricevuto anche alcuni doni. tra cui una bottiglia artistica con la manna di San Nicola dal governatore. Per i vescovi, invece due libri sulla storia di Bari e sull'Exultet danati dal Comune.

“Si tratta di una giornata straordinaria per Bari e per la Puglia - ha detto il governatore Michele Emiliano - ; un evento senza precedenti nella storia della Chiesa, ma devo dire anche nella storia del Mediterraneo. Tutte le chiese di tutti i Paesi del Mediterraneo si sono riunite qui a Bari per ragionare sulla pace e sulla pacifica convivenza nei prossimi anni, in questo lago comune, in questo lago di Tiberiade diceva don Tonino Bello, che ci unisce e non ci può dividere, che deve essere un mare di vita e non un cimitero” ha concluso Emiliano.

"Un giorno simbolico, evocativo. Il nostro mareè un lago sul quale si affacciano le nazioni che devono stare in pace - ha dichiarato invece Decaro ai microfoni di Telenorba -. Siamo popoli diversi ma riconosciamo la nostra singola identità e si può vivere insieme. Il Papa ha detto che dobbiamo amare i nostri nemici e spero non ce ne saranno mai tra le nazioni che si affacciano su uesto mare meraviglioso". Dal punto di vista organizzativo Decaro ha espresso soddisfazione: "La città da tempo è pronta per questo tipo di eventi, siamo una capitale europea".