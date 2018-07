Vento di maestrale e raffiche sul lungomare: allerta meteo gialla per il giorno di Papa Francesco a Bari

Tanto sole ma anche vento forte di maestrale per la giornata di Papa Francesco a Bari: la Protezione Civile regionale ha infatti diramato un'allerta meteo gialla valida per tutto il 7 luglio, per raffiche localizzate sul capoluogo pugliese e più in generale su tutta la regione con rinforzi locali di burrasca. Di conseguenza i mari saranno molto mossi. Le temperature si manterranno, nei valori massimi, attorno ai 29-30 gradi. Le condizioni del vento miglioreranno a partire da domenica.