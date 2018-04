E' il giorno di Papa Francesco: Bergoglio a Molfetta nel nome di don Tonino Bello

Tutto è pronto a Molfetta per l'arrivo di Papa Francesco. Tanti i fedeli che, sin dalle prime ore del mattino, si sono posizionati lungo le transenne che delimitano il tragitto che Bergoglio percorrerà con la papamobile, e sulla banchina del porto che ospita il palco su cui il Papa concelebrerà la messa con 60 vescovi.

Il Santo Padre, in visita in Puglia nei luoghi di don Tonino Bello in occasione dei 25 anni dalla sua morte, è stato prima ad Alessano, dove il sacerdote nacque, per poi arrivare a Molfetta, città dove don Tonino fu vescovo per oltre 10 anni.

Per l'evento sono attese oltre 40mila persone. Per permettere a tutti i fedeli di seguire la celebrazione, è stato montato un maxi schermo, mentre su una struttura metallica ai lati del palco è posizionata una gigantografia del Papa, che volge lo sguardo alla città e le spalle al mare.

Imponenti le misure di sicurezza adottate, con barriere new Jersey, aree accessibili solo con un pass nominativo, e l'impiego di personale specializzato per affrontare eventuali minacce terroristiche.

