Nascondevano in macchina 50 pappagalli esotici pronti alla vendita, denunciati due baresi

Erano nascosti in un auto nei pressi dello stadio San Nicola, pronti a essere venduti illegalmente. A scoprire i 50 esemplari di pappagallo monaco (Miyopsitta monacus) è stato il Blitz Nucleo Carabinieri CITES di Bari, durante un blitz effettuato negli scorsi giorni. Alla richiesta di un documento che comprovasse la legale acquisizione degli esemplari, i due baresi che possedevano gli esemplari, hanno spiegato di non esserne in possesso.

E' scattata così la denuncia per i due e il sequestro dei pappagalli, affidati a una struttura autorizzata alla detenzione, in attesa di una destinazione definitiva. Proseguono intanto le indagini dei militari del Cites, che si stanno concentrando sui social e sui siti gratuiti dove vengono pubblicate le inserzioni per la vendita di animali protetti ed esotici.