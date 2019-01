Pappagalli di specie protetta in gabbia: scoperti su un pullman nel porto, una persona denunciata

Due pappagalli vivi di specie protette trasportati in gabbia sono tati scoperti dalla Guardia di Finanza in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e Monopoli, a bordo di un pullman pronto a salire su un traghetto per l'Albania. Un cittadino del Paese balcanico è stato quindi denunciato per esportazione e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione. I volatili, rispettivamente di specie 'Ara Ambiguus' e 'Amazona Aestiva', entrambe incluse negli allegati A e B della Convenzione Cites posta a tutela della flora e della fauna protetta a rischio di estinzione, sono stati consegnati in custodia ad un allevatore privato.

