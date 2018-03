Più parcheggi gratuiti per i residenti di Madonnella: recuperati 40 posti auto

Più aree di sosta gratuite per i residenti di Madonnella. Da oggi, i cittadini in possesso di contrassegno Zsr potranno parcheggiare anche lungo gli isolati di via Imbriani compresi tra via Bozzi e via De Nicolò, tra via De Nicolò e via Abbrescia, e tra via Bozzi e via Abbrescia, precedentemente a pagamento per tutti.

Inoltre - annunciano dal Municipio I - è stato ridotto lo stallo per i motocicli presente all'altezza dell'incrocio con via Bozzi, nei pressi degli ex uffici Fastweb.

Con il completamento dei lavori di rifacimento dei marciapiedi, è prevista la modifica della segnaletica stradale relativa ai nuovi stalli, che riguarderà anche il piazzale Inps sul lungomare e via Mele, con l'obiettivo di realizzare nuove aree di ZSR con fasce orarie per aumentare la disponibilità per i residenti.

Gli interventi consentiranno, nel complesso, di recuperare 40 posteggi per le auto.