Aree di sosta all'aperto gratuite in città, il provvedimento esteso fino al 3 maggio

Prosegue fino al 3 maggio - in linea con le disposizioni del Governo Conte - lo stop al pagamento delle aree di sosta all'aperto in città. A comunicarlo è il Comune, che dal 20 febbraio scorso aveva dato la possibilità a chiunque di parcheggiare nelle zone con striscia blu senza pagare nulla, un provvedimento pensato per chi si sposta per lavoro. Provvedimento che sarà valido, quindi, fino al 3 maggio, e che - come ricordano dal Comune - non riguarda le aree di parcheggio custodite e i park&ride.

