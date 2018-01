'Puglia Cup Forme di Taekwondo', l'Amtab attiva parcheggio al Palaflorio

L’Amtab. informa che in occasione della manifestazione sportiva “Puglia Cup Forme di Taekwondo” in programma domenica 4 febbraio al Palaflorio verranno attivate le aree di sosta circostanti il suddetto palasport. Il servizio sarà espletato dalle 7 alle 20.30: il ticket parcheggio per la tariffa unica giornaliera è di 3 euro per le auto e di 12 per gli autobus.

-tariffa unica giornaliera prevista per autovetture € 3,00

per autobus € 12,00