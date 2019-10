Parcheggiatori abusivi in centro, 46enne beccato dai carabinieri sul lungomare Nazario Sauro

Non si fermano in città i controlli per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Nell'ambito di un servizio svolto dai carabinieri

della Compagnia Bari centro, un 46enne barese, disoccupato e pregiudicato, è stato sanzionato per essere stato sorpreso ad esercitare l’attività di parcheggiatore senza autorizzazione nella zona del Chiringuito. All'uomo è stata inoltre sequestrata la somma di 6,50 euro.

Oltre alla sanzione di circa 700 euro, per l'uomo potrebbe scattare il Daspo. Inoltre, la legge prevede, in caso di reiterazione del reato, una denuncia penale.