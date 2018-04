Aggredisce vigile e travolge passante nella fuga: scoperto parcheggiatore abusivo in piazza Libertà

Sorpreso dai vigili in piazza Libertà, un parcheggiatore abusivo ha tentato di fuggire, dapprima strattonando una gente, poi travolgendo una signora di passaggio: alla fine la Polizia Locale lo ha comunque acciuffato in via Roberto da Bari da un'altra pattuglia. Denunciato un 32enne di origini albanesi, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di esibire le generalità, oltre ad essere sanzionato per l'attività di parcheggiatore. I vigili proseguiranno, in questi, giorni, l'attività di contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, ancora troppo diffuso in zone centralissima della città.