"Parcheggiatori abusivi e zero controlli, la mia auto danneggiata in corso Mazzini"

"Ogni giorno combatto con dei parcheggiatori abusivi che vogliono il "caffe"! Oggi sono ritornato alla macchina e ho trovato questo regalo! È normale!?! Possibile che in queste zone ci sono zero controlli...".

A denunciare l'episodio, avvenuto nella zona di corso Mazzini, è un cittadino sulla bacheca Fb del sindaco Antonio Decaro, che accompagna la sua segnalazione con la foto del danno subito. "Spero che un giorno la situazione si risolva, per adesso mi piango il danno", commenta il cittadino, che racconta di aver cominciato a lasciare la sua auto in quella strada per raggiungere la sua attività in una zona poco distante, ma di essere puntualmente 'assediato' dai parcheggiatori abusivi.

A quanto pare, però, nella zona tentativi di furto o atti vandalici nei confronti delle auto non sarebbero infrequenti, come scrivono, commentando la segnalazione, alcuni residenti. "Io abito qui da circa diciassette anni e forse avremo visto in questa strada passare 4, 5 volte massimo una volante di polizia o di carabinieri", aggiunge un cittadino riferendosi alal situazione in via Anita Garibaldi e alla necessità di maggiori controlli.