Lotta ai parcheggiatori abusivi a Bari, scatta divieto di accesso in strade e piazze per sei recidivi

Scatta il divieto di accesso a strade o piazze, per la durata di 6 mesi, per sei parcheggiatori abusivi recidivi. I provvedimenti, disposti dal Questore e adottati dalla Divisione Anticrimine, hanno riguardato quattro baresi, un cittadino marocchino ed un cittadino rumeno, già denunciati per “Esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore o guardiamacchine”, sanzionati ai sensi dell’art 7, co. 15 bis, del Codice della Strada e sottoposti al provvedimento preventivo-cautelare dell’ordine di allontanamento.

Trattandosi di persone recidive, sono state quindi successivamente sottoposte alla misura del divieto di accesso in strade o piazze, per la durata di 6 mesi. Due baresi di 24 e 59 anni non potranno accedere presso il capolinea Amtab ubicato a Bari in via Cardinale Balestrero; ad un barese di 43 anni è stato inibito l’accesso in piazza Aldo Moro, nelle immediate vicinanze della Stazione Ferroviaria e del capolinea Amtab. Piazza Massari e piazza libertà saranno inaccessibili ad un barese di 41 anni e ad un cittadino marocchino di 58 anni. La sesta persona invece, un cittadino rumeno di 41 anni, non potrà accedere a Trani in piazza Re Manfredi.