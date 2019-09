Parcheggiatori abusivi in azione nel centro di Bari e in zona cimitero: per 7 persone scatta il Daspo urbano

Ci sono anche 7 provvedimenti di Daspo Urbano ai danni di parcheggiatori abusivi nella zona della Stazione Centrale, del Cimitero e nel centro di Bari tra i risultati degli agenti di Polizia della Divisione Anticrimine di Bari, nel corso di controlli effettuati quest'estate in città.

Complessivamente 13 le persone sottoposte a Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza. Emessi anche 9 fogli di via e 38 avvisi orali, nonché ben 20 ammonimenti per le norme sui maltrattamenti in famiglia e di genere previste dal nuovo Codice 'Rosso'. Diciannove, invece, i divieti di accesso alle manifestazioni sportive emessi negli ultimi mesi. Infine, divieti di accesso agli esercizi pubblici per la durata di 2 anni, per fatti commessi nelle immediate vicinanze degli stessi, sono stati emessi nei confronti di persone condannate con sentenza divenuta irrevocabile perché ritenute responsabili di reati riguardanti le sostanze stupefacenti.