Fiamme dal vano caldaia, incendio in villa a Parchitello: nessun ferito

Momenti di paura, ma nessun ferito, in serata per un incendio verificatosi in una villa a Parchitello, a Noicattaro.

L'intervento dei vigili del fuoco è scattato intorno alle 22: le fiamme si sarebbero propagate in un locale esterno all'abitazione, probabilmente in seguito ad un malfunzionamento della caldaia. Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza del 118, ma gli occupanti dell'abitazione non hanno fortunatamente riportato ferite.