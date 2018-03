Il Parco dell'Alta Murgia trasformato in pista da motocross: sequestrata un'enduro, giovane denunciato

Faceva motocross nell'area del Parco dell'Alta Murgia ed è stato sorpreso dai Carabinieri Forestali: un 24enne di Cassano è stato denunciato per violazione alla legge quadro sulle aree naturali protette. Il giovane era alla guida di un'enduro con cui percorreva un 'reticolo' di piste realizzate a danno della vegetazione del posto e di altri elementi naturali. La moto, priva di targa e non

omologata per il transito su strada, è stata quindi sequestrata.