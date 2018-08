Si abbassa i pantaloni nel parco e si masturba davanti a una donna: arrestato 48enne

Si abbassa i pantaloni e inizia a masturbarsi, sotto gli occhi di una donna che in quel momento portava a passeggio il proprio cane nel giardino pubblico. E' accaduto lunedì mattina nel Parco degli Aquiloni, in via Devito Francesco. I carabinieri, intervenuti sul posto dopo una segnalazione al 112, hanno sorpreso e bloccato l'uomo, un 48enn residente al quartiere San Paolo, di professione autotrasportatore. L'uomo è stato arrestato per atti osceni in luogo pubblico. L’uomo, su disposizione della competente A.G., è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio con rito direttissimo.