Parco del Castello, dal Ministero via libera al confronto per aprire il giardino del Provveditorato

Passo in avanti e "via libera al confronto" sulla vicenda dell'apertura del giardino del Provveditorato sul Lungomare di fronte al Castello Svevo. Dopo la lettera di dicembre inviata dal sindaco Antonio Decaro al ministro per le Infrastrutture Graziano Delrio, per sbloccare una questione da 20 mesi ancora sostanzialmente ferma, il Ministero ha inviato una comunicazione al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Campania, Molise, Puglia e Basilicata invitando l'Ente a individuare, d’intesa con i tecnici comunali, una soluzione idonea al fine di risolvere la questione in tempi rapidi e consentire la fruizione pubblica dell’area. Da Palazzo di Città spiegano che da tempo gli uffici "hanno già predisposto un piano di fattibilità dell’intervento per la valorizzazione degli spazi e l’apertura degli stessi" ai baresi.

Decaro: "Progetto ambizioso"

“Questo è un importante passo in avanti - commenta il sindaco - nella realizzazione del Parco del Castello. Ora che le intenzioni del Ministero sono chiare e la strada è stata indicata, il Comune è già pronto per condividere con il Provveditorato alcune ipotesi per l’apertura dell’area, che nel frattempo abbiamo elaborato grazie alla partecipazione dei rappresentanti del Comitato del Parco del Castello. Sapevamo fin dall’inizio che questo era un progetto ambizioso e abbiamo accolto subito il lavoro e le proposte dei cittadini, consapevoli dei tempi, a volte lunghi, della burocrazia, perché per noi la cosa più importante è raggiungere l’obiettivo e realizzare una grande area verde intorno al Castello. Dopo l’apertura del giardino Isabella D’Aragona, speriamo di riuscire a vedere presto giocare tanti bambini anche in questa importante oasi verde a ridosso della città vecchia”.