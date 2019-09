Il caso di Costa Ripagnola finisce su Striscia La Notizia, il comitato: "Non stravolgere bellezza naturale"

L'ipotesi di realizzazione di un resort turistico nell'area di Costa Ripagnola a Polignano finisce su Striscia la Notizia: il popolare programma di Canale 5 ha realizzato un servizio con Pinuccio, andato in onda nella puntata del 27 settembre, sulla questione per la quale la Procura di Bari, nelle scorse settimane ha aperto un'inchiesta, con l'obiettivo di verificare il rispetto dei requisiti di legge nel procedimento che ha portato al rilascio del Paur (Provvedimento autorizzativo unico regionale), sulla cui base il Comune di Polignano ha poi concesso il permesso a costruire.

"Qualcuno avrà fatto finta di non vedere e non sentire e quindi di procedere a carrarmato contro le leggi dello stato, le leggi della Regione e la destinazione di area naturale protetta della Regione Puglia" ha dichiarato Mimmo Lomelo, dei Verdi, tra gli oppositori alla realizzazione del resort. Circa un mese fa, la Regione aveva avviato il riesame della Valutazione d'Impatto Ambientale dell'opera, portando avanti anche l'Iter di creazione dell'area protetta: "Abbiamo scoperto al Catasto - attacca Lomelo - che nel 2005 quattro trulli erano stati accatastati come villini. Evidentemente c'era qualche uccellino all'epoca che aveva già in mente nonostante i vincoli siano preesistenti al 2004-2005, di stravolgere questa bellezza naturale". Pinuccio intervista anche i rappresentanti del comitato Pastori della Costa che hanno spiegato come nelle scorse settimane abbiano presentato in Regione un progetto d'istituzione dell'area protetta, affermando di non aver ricevuto risposte dal Comune di Polignano. Lo stesso comitato, a inizio settembre, ha presentato un'istanza per chiedere la revoca del permesso di costruire".